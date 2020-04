La minuta se aprobó sin cambios en el Senado el lunes pasado por la urgencia de que fuera promulgada y se evitaran contagios masivos en los reclusorios del país y, tal como está, puede cumplirse a la brevedad con ese objetivo, recalcó.

Ya se ha avanzado mucho en la creación del censo de las personas vulnerables que pudieran ser beneficiadas, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, indígenas, con problemas de obesidad, diabetes o hipertensión grave.

Explicó que se tiene una lista preliminar de entre 500 y 600 personas de un universo de aproximadamente 10 mil, que no han cometido delitos graves, que no son reincidentes y no han actuado con violencia ni con el uso de armas.

El senador Monreal precisó que en los transitorios de la ley, se establece asimismo que la Secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y los congresos locales la expedición de leyes de amnistía similares a ésta, que opera a escala federal, ya que hay entre 150 y 160 mil procesados por delitos similares –aborto, robo sin violencia posesión de drogas, así como indígenas que no tuvieron acceso al debido proceso– que también deben ser excarcelados.