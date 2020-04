Enrique Méndez y Roberto Garduño

Porfirio Muñoz Ledo expuso que un grupo de notables, entre ellos Rolando Cordera, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Mauricio de Maria y Campos, entre otros, respalda la propuesta del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con la finalidad de que el gobierno recurra a la contratación de créditos , ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no está cobrando intereses . El legislador por Morena solicitó claridad y unificación en la política económica de México .

En entrevista, el ex embajador ponderó la emisión de bonos de deuda soberana por un valor de 6 mil millones de dólares, porque es oportuna y de avanzada, nos habla de que hay claridad en el gobierno; porque no era posible que el gobierno federal no tuviera un discurso unificado para todos .

Los promoventes de un pacto nacional para la organización y el crecimiento –como lo enuncia Muñoz Ledo– reiteran el respaldo a la tesis del secretario Herrera, manifiesta en los Precriterios de Política Económica, donde se establece la posibilidad de recurrir a créditos de la banca internacional: Todos los economistas del país, que sabemos de esto, coincidimos con el titular de Hacienda , señaló.