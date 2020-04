Al preguntarle sobre una eventual reforma fiscal para atemperar el impacto de la crisis económica en las clases medias, la descartó absolutamente, pues lo importante es pagar impuestos sin excepciones .

Señaló que las medidas diseñadas para apoyar a los sectores populares alcanzan a 70 por ciento de la población, e incluyen, según dijo, a la clase media baja e incluso media-media .

En la visión del jefe del Ejecutivo, la clase media se vería beneficiada de los recursos canalizados a los sectores populares, porque incrementarán el consumo, la gente va a tener dinero para comprar bienes, y eso ayuda al 30 por ciento (restante de la población) que se dedica a las empresas, a los servicios .

Describió otro beneficio indirecto para la clase media: La segunda manera de apoyar es que si atendemos a los de abajo no sólo es un asunto de justicia, de humanismo, sino también de garantizar la paz social y esto nos ayuda a todos y al 30 por ciento de arriba, porque no hay crímenes, no hay robos, no hay secuestros.

Al presentarse las opciones de créditos que comenzarán a distribuirse el lunes a 3 millones de beneficiarios, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que se identificó a 645 mil pequeños empresarios que cumplían con el requisito de no despedir a ninguno de sus trabajadores.

Agregó que ya se adaptó el portal institucional para el registro de interesados que recibirán los créditos a tasas de interés diferenciada, entre 6 y 10 por ciento, según el tamaño de la empresa. Hasta ayer se habían validado 64 mil 605 préstamos.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció otro esquema para un millón de créditos dirigidos a pequeños comercios y a la economía informal bajo el esquema de las Tandas del Bienestar.