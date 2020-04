Ap y Afp

Viernes 24 de abril de 2020

Washington. El presidente Donald Trump sugirió ayer que una inyección de desinfectante puede ayudar a un enfermo de Covid-19, poco después de que William Bryan, del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que hay resultados incipientes de una nueva investigación que indican que la luz solar tiene un potente efecto aniquilador del virus en superficies y el aire.

En la conferencia diaria sobre la pandemia, Bryan aseguró que “el virus muere más rápido a la luz del sol. Entonces, dirigiéndose a éste, Trump agregó: “supongamos que calentamos el cuerpo con una tremenda luz ultravioleta –una luz muy poderosa–; creo que usted dijo que no se ha verificado, pero vamos a probarlo, y luego yo señalé: ‘suponga que traemos esa luz al interior del cuerpo, lo cual puede hacerse a través del cuerpo o de la piel, o de alguna otra manera’, y creo que usted dijo: ‘podemos probar eso también, suena interesante’, y sobre la desinfección podría hacerse en un minuto y como con una inyección, pero suena interesante para mí”.

El mandatario también especuló con la posibilidad de una inyección con alcohol. “Veo un desinfectante que lo mata (al coronavirus) en un minuto. Y habrá alguna manera de hacer algo así con una inyección dentro, o tal vez un desinfectante.

Verás, entra a los pulmones y hace muchas cosas ahí; así que sería interesante averiguar eso; quizá es algo que los médicos puedan mirar.

Más tarde, un alto funcionario de Salud, citado por Univisión, descartó el uso de ambas alternativas.

En tanto, Rick Bright, doctorado en epidemiología y director de una agencia gubernamental de Estados Unidos que combate la pandemia del coronavirus, denunció que fue despedido por oponerse a los intentos del presidente de promover un fármaco contra la malaria, sin evidencia alguna, como remedio contra el nuevo virus.

Bright, quien era director de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, aseguró en un comunicado que fue retirado de su puesto y reasignado a un cargo menor. Sus abogadas, Debra Katz y Lisa Banks, dijeron que fue una simple y llana represalia .

La controversia gira en torno al fármaco hidroxicloroquina desde que Trump comenzó a promoverlo.

“Alzo la voz porque para combatir este virus mortal, la ciencia –y no la política ni el nepotismo– debe encabezar la lucha”, dijo Bright.

También me resistí a los intentos de financiar fármacos potencialmente peligrosos que son promovidos por aquellos con conexiones políticas , añadió.

Cuestionado sobre Bright, Trump afirmó: “nunca he escuchado de él (…) El tipo dice que fue despedido. Tal vez lo fue. Tal vez no. No sé quién es”.

En tanto, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, es centro de críticas por su decisión de reabrir hoy gimnasios, boliches, salones de tatuajes, barberías, salones de manicura y otras pequeñas empresas, que Trump consideró precipitada en medio de la pandemia.