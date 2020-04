L

a pandemia es el fenómeno más impactante a escala global que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, que ciertamente no vivimos, ni sentimos. Estamos convencidos que no dejará al mundo igual. No seremos los mismos después de esto. Los sistemas sanitarios de una gran cantidad de países están volcados en una lucha frontal cotidiana para enfrentar los efectos del virus en la población que acude angustiadamente a los hospitales. Las calles de muchísimas ciudades y de pequeños poblados están vacías y la supervivencia de los que no pueden parar porque no tienen una actividad formal, es muy frágil y se encuentra en un gran riesgo. Todo esto lo leemos y vemos en múltiples imágenes digitales todos los días en el confinamiento en nuestros hogares. No es una realidad ajena y se ha convertido en uno de los ejes de nuestra vida cotidiana.

En ese panorama no se comprende la gran miopía de las autoridades educativas no sólo de México, sino de gran cantidad de países al no comprender el sentido de la escuela y negar la realidad que estamos viviendo. Esta negación, es un profundo error.

La escuela es un espacio social muy poderoso que puede proporcionar herramientas a la niñez y la juventud para comprender el mundo y poder enfrentarlo de mejor manera. Si esto no se hace, ciertamente que los dejamos indefensos. Habiendo revisado cuidadosamente las circulares, comunicados y conferencias de la autoridad educativa, no encontramos un solo señalamiento para que el magisterio analice con la población infantil y juvenil la lección de la pandemia. Esta realidad lacerante que nos rodea, no ha pasado a formar parte de los contenidos escolares. Se sigue hablando de cumplir los objetivos del programa oficial para completar el ciclo escolar, condenando nuevamente a la ahora casa-escuela como una instancia de transmisión rígida y mecánica de saberes muertos y caducos.

No han advertido las autoridades escolares que la escuela es la posibilidad de abrir el pensamiento para comprender de otra forma la realidad. Por ello, es necesario hablar con nuestras y nuestros estudiantes sobre lo que está pasando, sobre su origen, sobre las bacterias y los virus, sobre la investigación científica, sobre la función de las vacunas, sobre el papel de todo el personal de salud que asume el riesgo de manera directa ante los infectados de Covid-19. También es necesario que el estudiantado tome conciencia del papel social de todas aquellas personas que siguen en los trabajos esenciales para que no nos falte comida, energía, agua, seguridad y limpieza en las calles, entre otras muchas tareas. Aprender que en la pandemia, la colaboración es el único recurso que nos puede sacar adelante, es fundamental. Es el momento de entender algunas de las consecuencia de la globalización y por qué un microscópico virus puede viajar al resto del mundo; este es un aprendizaje necesario. La lección también debe permitir analizar los sistemas políticos propios y externos, su visión sobre el capital o sobre las personas y reflexionar sobre lo que desearíamos para el futuro; comprender que enfrentamos una profunda crisis del capitalismo, es vital. Es necesario para comprender lo que ha pasado y está pasando en los países; sobre sus prioridades y sobre sus perspectivas. Entender cómo esas fuerzas reaccionarias de derecha, no están sólo en nuestro vecino país del norte, sino también aquí en casa, con empresarios y comunicadores que con sus políticas, con su negación a cerrar los negocios para no perder ganancias y con sus mensajes en los medios, ponen en riesgo a la población.