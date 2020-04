Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 24 de abril de 2020, p. 6

La Secretaría de Marina (Semar) afirmó que están listos los 10 centros de aislamiento voluntario (CAV) que instaló en todo el país, donde se espera recibir a contagiados de Covid-19 que no presenten síntomas graves pero necesiten un lugar dónde pasar la cuarentena bajo observación médica.

Con esto se espera apoyar a personas que viven solas y no podrían atender sus necesidades sin ayuda. También a adultos mayores, gente que no desea convalecer en sus casas para no contagiar a su familia o que comparten sus domicilios con población de riesgo, como pacientes de enfermedades crónicas, con obesidad o diabetes, o son de la tercera edad.

Los CAV abrirán sus puertas en cuanto la Secretaría de Salud lo disponga, con capacidad para albergar a 4 mil 43 personas.