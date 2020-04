Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 24 de abril de 2020, p. 6

Trabajadores de salud del Hospital General de Zona número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –ubicado en la alcaldía de Iztacalco, en las inmediaciones del Metro Coyuya– denunció que pese a la entrega de equipo de protección personal, ha sido insuficiente, en particular porque ya es evidente la saturación del área de atención de contagiados de Covid-19, y los casos aún no confirmados, pero con todos los síntomas, se están ubicando en otras áreas, lo que pone en riesgo a pacientes, médicos y enfermeras .

En entrevista con La Jornada destacaron que la demanda de atención se ha incrementado tanto y tan rápido, que desde las 4 de la madrugada de hoy tenemos un paciente con Covid-19 en la zona de triage, con fiebre, saturación de 51 y sin oxígeno, porque no hay ni una camilla para ubicarlo .

Precisaron que este nosocomio cuenta con 10 camas para casos SARS-CoV-2 y con toma de oxígeno, pero hoy recibimos 15, cinco de ellos en silla de ruedas, y no hay dónde atenderlos. El hospital ya fue rebasado por la demanda .

Enfermeras que laboran en el área de triage y urgencias indicaron que en el tercer piso, donde se ubicó la zona Covid-19, no se cuenta ni con un lavamanos para el personal de enfermería, así que las compañeras que están todo el día atendiendo a los enfermos sólo usan alcohol gel. Se nos informó que no se puede colocar porque no hay tubería adecuada .