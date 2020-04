E

n la mañanera de ayer el presidente López Obrador narró la siguiente anécdota: “un presidente una vez me dijo –era presidente electo y yo jefe de Gobierno electo– antes de que entráramos (en funciones): ‘ayúdame para aumentar el impuesto al valor agregado, a cobrar el IVA en alimentos y medicamentos’. Le digo: no, no puedo. ‘Es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel, porque ya no alcanza –así, con sus palabras coloquiales–; sólo se tiene 10 por ciento’ (de margen presupuestal); o sea, ya lo tenían convencido”.

El mandatario no dio nombres, pero el aludido es Vicente Fox. López Obrador continuó: “¿quién iba a ser secretario de Hacienda? Pues (Francisco) Gil Díaz, quien había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, o sea, lo mismo. Y de ahí salió la frase aquella de vamos a aumentar el IVA, cobramos IVA en alimentos, en medicamentos; yo alegaba que se iba a afectar mucho a los pobres y él me replicaba: ‘no se va a afectar a los pobres, porque se va a devolver hasta copeteado’; entonces mi respuesta fue: cuando se les devuelva copeteado, ya van a estar muertos, como decía Keynes. Pero, en fin, era y siguen siendo todavía. ‘No hay (presupuestalmente) para dónde hacerse’. Claro que hay, los sueldos de los altos funcionarios públicos”.

Y más: ¿qué decían siempre? Dos cosas: Una, hay que pagarles bien (a los funcionarios) para que no roben, como si dinero no llamara a dinero y como si con eso iba a resolverse el problema de la corrupción. ¿Cuánto tiempo fueron los funcionarios de México los mejores pagados del mundo? Y fue el tiempo en que más corrupción hubo en el país. Lo segundo, es que ganan más en el sector privado. Mentira, no es cierto. Los gerentes, directores generales en el sector privado no ganan mucho, eso se tiene que ver. Entonces, (hay que) ajustarnos nosotros; que le cueste menos el gobierno a la sociedad .