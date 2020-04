E

n cinco semanas un virus desinfló el sueño americano –el american dream. Llegó a 26.5 millones el número de desempleados en Estados Unidos, al sumarse más de 4 millones la última semana. Todos los puestos de trabajo creados por Trump y Obama desparecieron. Al comenzar el mes de mayo, el país avanza hacia una tasa de desempleo de 20%, sería la más alta desde la Gran Depresión, según Morgan Stanley. Entre los estados más afectados se encuentran algunos densamente poblados por mexicanos: Nueva York, Nueva Jersey, California y Texas. Los desempleados tienen derecho a cobrar seguro por varios meses y también conservan el servicio médico, siempre y cuando sean documentados. La situación de nuestros paisanos sin papeles es terrible: viven al día y además con la angustia de sus familiares en México. Algunos estados como Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Ohio y Florida se apresuran a reabrir negocios. Esta premura por reactivar la economía y flexibilizar las restricciones podría conducir a más infecciones y muertes por el coronavirus.

Los Pinos, como hospital

En redes sociales está moviéndose una idea que parece descabellada, pero no tanto, si se contrasta con lo que está ocurriendo en otros países. En Nueva York, su histórico Central Park ha sido cubierto con carpas que se usan como consultorios y centros de atención médica. ¿Por qué no la ex residencia oficial de Los Pinos? No sólo el edificio principal, sino los contiguos que fueron construyéndose a lo largo de los años. Fue lugar de reunión y conciliábulo de la banda que gobernó al país muchos años. ¿Por qué quitarle la oportunidad de que gane prestigio?

Ombudsman social

Asunto: los trabajadores de Hospitales Ángeles

LIC. CARMEN LIRA Saade, directora general del periódico La Jornada.

Por medio de la presente, quiero señalar que en relación con la nota “ Ombudsman social, asunto: los empleados del Ángeles”, publicada el 23 de abril del presente año, por el periodista Enrique Galván Ochoa, en la sección política que tiene a bien Usted dirigir, deseo aclarar lo siguiente:

– Hospitales Ángeles se adhirió al Convenio Marco para la Prestación Subrogada, promovido por el gobierno federal y hospitales privados. El objetivo primordial es prestar, según la capacidad instalada, servicios médicos y hospitales sin fines de lucro, apoyando de esta forma a los integrantes del sistema nacional de salud pública o social .

– La Secretaría de Salud hizo oficial el 31 de marzo los sectores esenciales de actividad que ante la declaratoria de emergencia por la pandemia de Covid-19 no detendrán actividades. De esta forma, fueron dadas a conocer las actividades catalogadas esenciales dentro de las que se incluyeron todas las relacionadas con la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en el sistema nacional de salud, farmacéutica y equipo médico.

– Merced a estas determinaciones es que, ante el inexorable compromiso gubernamental y social, sólo el personal indispensable para llevar a cabo la colaboración de Hospitales Ángeles contribuye con sus labores para poder coadyuvar en el cumplimiento de la encomienda pública social hospitalaria, y así poder solventar en forma conjunta con el sector salud esta emergencia sanitaria, sin descuidar las estrictas medidas de prevención que en el entorno laboral se encuentran implementadas por Hospitales Ángeles y que responsablemente asumen sus colaboradores.

Gabriel López Ávila, apoderado legal

R: los trabajadores que enviaron la carta a esta sección dicen que ellos trabajan en el corporativo, no en las oficinas a que se refiere el señor López Ávila, y siguen obligándolos a ir a laborar.

