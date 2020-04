▲ Las actividades en la maquiladora Autosplice de México, ubicada en Tijuana y dedicada al ensamble de productos metálicos, fueron suspendidas ayer por autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California por no acatar las recomendaciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La empresa cerró todas las líneas de producción, con excepción de la fabricación de productos para ambulancias y respiradores médicos. Foto cortesía de la STPS estatal

Diversas factorías sólo se han detenido cuando algún asalariado fallece por coronavirus o es hospitalizado, y los pocos inspectores de la STPS no se dan abasto para visitar todas las plantas donde los empleados demandan su presencia.

Operarios reprochan que las empresas en que laboran no cierran a pesar de que no realizan actividades esenciales; les proponen irse a sus viviendas sin salario, y en industrias esenciales no hay medidas mínimas de seguridad.

El miércoles hubo una protesta frente a Surgical Specialties, en el corredor 2000 de la colonia Francisco Villa. Empleados afirmaron que dos de sus compañeros fallecieron y que uno era sospechoso de contagio. La compañía elabora equipo médico, dental y de laboratorio, por lo que puede operar, pero lo hace sin medidas que eviten contagios.

El martes protestaron asalariados de Legrand, en el parque industrial Pacifico 3. También se manifestaron operadores de Hisense, en Rosarito, y estarán sin actividad hasta el 4 de mayo.

La lista de compañías denunciadas o con protestas es larga e incluye a Autosplice, Aerodesing de México, Sensata Technologies y Medline.

El presidente de Index en la zona costa de Baja California, Luis Hernández González, reconoció que algunos de sus agremiados están jugando con la clasificación de actividad esencial.

Prefieren sacrificar a sus trabajadores : Bonilla

El gobernador Jaime Bonilla Valdez denunció que una empresa literalmente encerró a sus operarios colocando cadenas en las puertas para impedir que se manifestaran.

El mandatario morenista ha pedido cerrar la industria manufacturera no esencial; la acusó de propiciar más contagios y el viernes pasado, en Facebook, señaló que está batallando, hay resistencia. Los empleadores no quieren dejar de ganar dinero y prefieren sacrificar a sus trabajadores antes que sus utilidades .

Hasta este jueves, según cifras de salud estatal, en Baja California había mil 47 casos confirmados, 588 en Tijuana, 392 en Mexicali, 21 en Ensenada, 35 en Tecate y 11 en Playas de Rosarito.

En tanto, hubo tres nuevos decesos en Tijuana, con los cuales sumaron 136 en el estado; 89 de ellos en esa ciudad fronteriza, 36 en Mexicali, cinco en Ensenada, cuatro en Tecate y dos en Playas de Rosarito dos.

Tijuana y Mexicali se ubican en el primer y cuarto sitios en la lista de municipios con más muertes en el país.

Con información de Antonio Heras, corresponsal, y Notimex