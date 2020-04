Consideró que el apoyo de 25 mil pesos comprometidos por el gobierno federal para pequeñas unidades es insuficiente para dar liquidez. No es un producto suficiente, porque a microempresas con dos trabajadores le pudiera ayudar por un mes, pero la mayoría de las empresas en la contrucción cuentan con 10 trabajadores , dijo Leal.

En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador protegió de recortes presupuestales algunos de sus proyectos insignia: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el corredor del Istmo y el aeropuerto en Santa Lucía, así como algunos proyectos de caminos rurales y conservación, y la construcción de 100 universidades.

Son programas insuficientes para el potencial que tiene la industria de la construcción en la generación de empleo, el potencial en crecimiento de manera formal , dijo Ramírez Leal.

Recaló que, por ejemplo en el Tren Maya, con las nuevas licitaciones se podría prometer una política de inclusión para empresas de diferente tamaño .

La regla en la construcción es subcontratar los servicios a pequeñas y medianas a las que se paga prácticamente a la mitad. Por eso no está capitalizada (la industria), por eso no ha crecido. No es problema de gobierno, es inercial , recalcó.

La AMIC recalcó que con la baja en las tasas de interés es momento para echar a andar proyectos que el año pasado estaban parados por el alto costo del financiamiento.

García de León propone al gobierno federal que una vez pasada la contingencia, se den 200 mil contratos de obras de carácter menor: obras de agua potable o las unidades del Banco del Bienestar. Un contrato o dos por empresa de uno a 3 millones de pesos y que sea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial la que haga las contrataciones directas, sin intermediarios. Con ello se comprometen a crear un millón de empleos, indicó.