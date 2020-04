He intentado sacar lo mejor de estar en casa, estoy entrenando la bicicleta en un simulador que me marca potencia y resistencia, para estar como lo más parejo a la carretera, y también estoy trabajando las pesas , comparte Yareli, medallista de plata en una Copa Mundial de Pista, el bronce en el ómnium de los Juegos Panamericanos y una eta-pa de la Vuelta a Valencia, resultado destacado en ruta.

En el equipo Astana, la sinaloense de 23 años es una de las integrantes de diferentes países que se concentran en Italia, sede de la formación.

En mi caso, que corro pista, estoy en otras competencias que no son de ruta; viajo a México, pero la mayor parte del tiempo estamos en Italia , anotó la atleta, quien estuvo en ese país a principio de año y alcanzó a salir a finales de febrero, justo antes de que iniciaran las restricciones por el coronavirus.

Afirma que no ha tenido síntomas de Covid-19 ni espera que se presenten, pues ya lleva más de dos meses en su casa en Culiacán y no pasó por el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, donde entrena con Aníbal Torres y Jesús Zárate.

La selección me mandó un comunicado que las competencias nacionales regresarían por ahí de noviembre. Siempre han estado al pendiente de mí y estaré preparada para volver a los entrenamientos duros .