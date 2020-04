Notimex

Viernes 24 de abril de 2020, p. a10

Buenos Aires., En espera de que el deporte poco a poco retome actividades en diversos países del mundo por el Covid-19, en Argentina está muy lejos el regreso del futbol profesional, así lo consideró el ministro de Salud, Ginés González García, quien dejó en claro que la vuelta del balompié no es una prioridad. Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos, pero no todos. No estamos cerca de que retorne el futbol, también es cierto que para un jugador profesional es muy duro estar sin actividad tanto tiempo”, dijo.