Viernes 24 de abril de 2020, p. a10

La venta por taquilla aún es clave en el modelo de negocio de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), por lo que Horacio de la Vega, presidente del organismo, dejó claro que ante la pandemia por el Covid-19 sólo podrán reanudar el torneo cuando las autoridades de salud permitan hacer partidos con aficionados.

Jugar a puerta cerrada no es una opción por ahora , aseveró De la Vega al explicar que a diferencia del futbol, los números no nos dan en términos de lo que se vende por derechos de televisión con respecto de lo que podría ingresar por la parte de las taquillas y venta de alimentos, bebidas y demás; si eso no lo tenemos, estamos en una situación complicada .

Señaló que tienen un margen para reducir el torneo de 102 juegos hasta 51, aunque reconoció que existe la posibilidad de cancelar en caso de que las autoridades sanitarias lo exijan por seguridad de la población.

Reveló que hay patrocinadores que nos han pedido que esperemos para decidir si pueden continuar , además hay equipos que dependen de cierto apoyo de los estados y también pueden “sufrir una situación difícil .

Ahorita no hay manera de tener números positivos. No vamos a tener la temporada completa, tampoco tendremos a algunos de los patrocinadores que apoyaban, los equipos están en una situación complicada con respecto a los ingresos , dijo y aclaró que hasta que comience la temporada conocerán cuánto dinero es lo que perdemos .