Elba Mónica Bravo y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 24 de abril de 2020, p. 34

Una hora después de que un joven intentó arrojarse de la azotea del Hospital Enrique Cabrera, en Álvaro Obregón, al dar positivo al contagio del virus SARS-CoV-2, murió por complicaciones con la enfermedad Covid-19, por lo que los tres elementos de la Policía Auxiliar –dos hombres y una mujer– que lo rescataron se encuentran en aislamiento y en espera de los resultados de la prueba médica.

El policía auxiliar Víctor Valencia, del sector 58, dijo en entrevista con este diario que el actuar policial no hace distinciones entre las personas, por lo que no le importó estar en contacto físico con el paciente más de 15 minutos para persuadirlo de que no se arrojara desde el cuarto piso del hospital.

Cuando subo y lo veo en la azotea me enfoco en salvaguardar la integridad de la persona; lo veo un poco como alucinando; lo veo como ido, pero la prioridad era regresarlo a piso a una zona segura .

Comentó que durante los siete años que lleva en la corporación policiaca nunca había enfrentado una situación semejante, a la que se sumó el hecho de que se trataba de un paciente con Covid-19, de quien, dijo, no tenía conocimiento de su fallecimiento.

Valencia mencionó sentir satisfacción por el deber cumplido porque logró, junto con sus dos compañeros, salvar la vida, aunque fuera por unos instantes, al joven procedente de Gustavo A. Madero.