En este tenor, el gobierno de la ciudad informó que la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, acordó con los alcaldes hacer contacto con los líderes de tianguis con el propósito de generar acuerdos para que no se instalen o se reduzcan actividades esenciales durante la emergencia sanitaria.

Recordó que en todas las demarcaciones hay tianguis, especialmente en Iztapalapa, donde se instalan más de 300, y en Gustavo A. Madero, que tiene más de 200. Con muchos de ellos se han logrado acuerdos para que sólo se instalen los puestos de venta de alimentos.

Lo ideal, dijo, es que acepten no instalarse, si no, tendrán que generar esquemas de paso para que se guarde la sana distancia, debido a que en estos espacios no se cumple con esta medida.

En el Zócalo también se manifestaron integrantes de la Unión de Tramoyistas, Escenógrafos, Utileros y Similares de Teatros para pedir apoyo económico del gobierno de la República.