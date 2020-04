La Secretaría de Movilidad precisó que el uso del vehículo sólo podrá utilizarse para ejercer la labor periodística o trasladarse a sus centros de trabajo, no para actividades extralaborales.

Los vehículos que se utilicen para actividades esenciales durante la emergencia sanitaria por Covid-19 también estarán exentos del Hoy no circula ampliado, entre ellos los del personal de los medios de comunicación que se acrediten como tales, según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, donde se establecen las acciones extraordinarias emprendidas en la Ciudad de México para la fase 3 del contagio.

En el caso del personal de salud, el gobierno capitalino aclaró que para exentar el Hoy no circula deberán exhibir en sus vehículos un tarjetón con la cruz azul de Salubridad y no de la Cruz Roja, como se informó el miércoles, ya que no se cuenta con la autorización para utilizar el símbolo de la institución.