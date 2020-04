Seamos muy conscientes, muy, muy conscientes, y muy prudentes, sobre todo a quién paramos y cómo lo paramos. Hay una pandemia y la gente ahorita está teniendo una gran confianza en la policía para que lo echemos a perder con acciones incorrectas. Por favor, tengan liderazgo sobre su gente y tengan mucho, mucho cuidado y precaución de no causar una mala impresión , dijo.

Los elementos reportaron 156 detenciones, de las cuales en 120 hicieron apercibimientos; sin embargo, en la mayoría de los casos los automovilistas comprobaron ser profesionales de la salud. El otro vehículo fue trasladado al corralón por no acreditar su conductor el uso relevante.

En el primer día de la aplicación del programa Hoy no circula ampliado, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron 120 apercibimientos a automovilistas y 36 vehículos fueron trasladados a distintos depósitos vehiculares; sin embargo, antes del mediodía los uniformados fueron apercibidos a su vez por el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, quien les exigió no echar a perder con acciones incorrectas la buena percepción que, dijo, tienen los capitalinos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

“No echemos a perder las buenas acciones que se están logrando con malas acciones, tan sencillas como estar parando a la gente e incomodándola. Si paran, amonesten en la mayoría de los casos, y sólo Tránsito, nadie más, puede parar por el doble No circula. Y para Tránsito, el triple de responsabilidad, por favor”, expresó García Harfuch en el audio de voz de un minuto con 23 segundos, en tono molesto.

El Gobierno de la Ciudad de México destacó que con el Hoy no circula se estima que dejen de transitar 400 mil automóviles al día, que sumados a la reducción de 60 por ciento registrada desde que se emitió la emergencia sanitaria, se prevé una circulación promedio de un millón 600 mil vehículos diarios, es decir, 3 millones 400 mil menos de los que cotidianamente circulan en la zona metropolitana en condiciones normales.

Por otra parte, aclaró que los taxis que operan mediante aplicaciones como Uber y Cabify, no están exentos del Hoy no circula ampliado, pues no cuentan con concesiones como tales, sino que son servicios de chofer.