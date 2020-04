Estudiantes manifestaron que no todos cuentan con las condiciones y los equipos necesarios para seguir las clases en línea, que en medio de la emergencia sanitaria no se sabe si hay alumnos contagiados de Covid-19 que no puedan retomar las actividades, que muchos no tienen ninguna experiencia con los cursos a distancia, y que para algunos alumnos simplemente será inviable seguir sus cursos en esta modalidad, como para los estudiantes de teatro.

Nos parece que no saben que la licenciatura en teatro es puramente presencial , dijeron estudiantes de la carrera a este diario, que consideraron que hubiera sido mejor posponer el semestre.

En la sesión se planteó, de acuerdo con alumnos, que habrá mucha flexibilidad para la reanudación de las actividades y que se darán facilidades a los estudiantes que no puedan seguir las clases a distancia.

El inicio de las actividades a distancia no significa el retorno a la normalidad, plantearon los consejeros..