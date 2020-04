Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de abril de 2020, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva descalificación, prácticamente general, al desempeño de los medios de comunicación en medio de la escalada del Covid-19. No hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, pero ético, estamos muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo .

Si yo aquí, en vez de gimnasia digo magnesia me tunden. No me estoy quejando, nada más tratando de analizar lo que sucede . Más adelante cuestionó: ¿Así fue en el sexenio pasado? ¿Así fue con Calderón? ¿Con Fox? ¿Con Zedillo? ¿Con Salinas?

–¿Considera que el buen periodismo es el que defiende a su gobierno?

–No, no. El buen periodismo es el que defiende al pueblo y que está distante del poder.

–¿El buen periodismo no es el que aplaude?

–Claro que no. Lo que tenemos ahora es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico y muy distante del pueblo. Es un periodismo de la élite.