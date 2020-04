Arturo Sánchez, José Antonio Román, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Laura Poy, Jessica Xantomila y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 23 de abril de 2020, p. 4

La experiencia internacional indica que las ciudades densamente pobladas son las que han vivido grandes crisis sanitarias por Covid-19 y es fácil imaginar que así será el escenario que en unos días o semanas podría enfrentar la Ciudad de México, indicó Marcela Del Carmen, jefa médica del Hospital General de Massachusetts. En este contexto, lo importante es que la gente entienda que la pandemia tiene una tasa de mortalidad alta, y no sólo entre la población mayor , advirtió.

Jorge Alberto Álvarez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en temas de bioética, destacó que pese a estar en la fase tres de la emergencia sanitaria, es recomendable no aplicar sanciones a los individuos que no respeten las indicaciones de permanecer en casa. Las decisiones y las sanciones deben ir dirigidas a las estructuras, no a los individuos , explicó.

En tanto, diputados de Morena y MC presentaron propuestas a la Junta de Coordinación Política para que solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ordene a las empresas proveedoras de Internet que cancelen el cobro de su servicio durante el periodo que se alargue la contingencia.

Raúl Bonifaz (Morena), presidente de la Comisión de la Frontera Sur, presentó la iniciativa de llamar a diversas dependencias para que establezcan un programa de apoyo para postergar los pagos por el servicio de energía eléctrica a los organismos operadores de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los 2 mil 447 municipios del país.