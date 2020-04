Y todo esto desde la decisión de Claudia Sheinbaum, en la que, no cabe duda, no se ejercerá violencia alguna. El Metro se volverá más ágil, el resto de autos que siguen circulando detendrá su carrera, la ciudad se detendrá casi en su totalidad.

Los días que vienen serán más difíciles, ya nos han adelantado la fotografía de la desgracia, ya no queda tiempo y se necesita de la voluntad comunitaria para un desenlace menos cruento.

De cualquier forma, tendríamos que poner lupa a los establecimientos, a los comercios que sin ser prioritarios han seguido en funciones para que, aunque no tengan sanción por parte de la autoridad, se sepa que de alguna manera contribuyeron a que las medidas no se acataran.

Ayer, por ejemplo, circuló un permiso de la Sedena para el tránsito continuo de los vehículos que lo portaran. Quienes lo vendían no explicaban a la gente que sólo servía para no ser detenidos el día de la prohibición, en caso de que por alguna razón no hubieran podido asistir a la verificación, pero que no concede vía libre a ningún vehículo. Más vale denunciar el fraude antes que enfrentar a la autoridad.

De pasadita

Durante poco más de un año lo hemos repetido en este espacio: fuimos testigos del desfile de los miembros de la iniciativa privada por Palacio Nacional y de la promesa de inversiones multimillonarias para crear empleo y mejorar las condiciones económicas del país en general, pero eso nunca sucedió, lo que sí pasaba es que el FMI, a finales de marzo, anunciaba la salida de capitales extranjeros de nuestro país por 4 mil 600 millones de dólares, es decir, 0.4 por ciento del producto interno bruto, cifra que ratificaban las autoridades bancarias mexicanas.

No se trata de un complot, simplemente es la ideología que desde la derecha ejercen en conjunto, sin necesidad de reuniones ni acuerdos, los que no están de acuerdo con nivelar las desigualdades. Queda claro, ¿no?

