Pide que el Fonca sea independiente

C

on enorme preocupación leo las noticias y declaraciones en torno al traslado del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) a la Secretaría de Cultura. Lo considero un gran error. El Fonca debe seguir siendo un organismo independiente y debe ser sujeto a grandes correcciones. Si muchos de nosotros, los trabajadores de la cultura, consideramos que la riqueza deber ser equitativamente distribuida, lo mismo vale para las instancias culturales.

Lo que digo a continuación me consta aunque no voy a dar nombres y voy a hablar del Sistema Nacional de Creadores. Hay personas que hace 10, 15 o 20 años viven de las becas que otorga ese organismo. No puede ser que uno de esos beneficiados escriba con toda soltura que ha recibido la beca siete veces. Tampoco es posible que una pareja de artistas con un rico patrimonio haya ganado varias veces la beca. Conozco otra pareja con excelente casa propia: él posee sistema con los intervalos estipulados, desde hace aproximadamente 12 o 15 años y su esposa la tuvo durante dos o tres oportunidades, de modo tal que en tal periodo a esa casa ingresaron 60 mil pesos mensuales.

Reitero: es de gran necesidad que el Fonca siga siendo una estrucutura independiente con un decisivo cambio: la distribución equitativa del Sistema Nacional de Creadores. Para eso, un estudio económico particularizado sería muy útil.

Lelia Driben, crítica de arte

Evidente beneficio ha dado a México la existencia del Fonca. Ha sido fundamental apoyo a la urgente necesidad que tenemos a favor del desarrollo cultural del país.

Gladiola Orozco

Autoritarismo nacional

Miro en el reto de mucha gente a las actuales medidas de prevención sanitaria –su hacer fiestas, deporte masivo, hasta acariciarse en público, con más delictividad que amor– el reflejo de una endemia , acaso más dañina que lo viral: el autoritarismo nacional.