Otro aspecto que causa inquietud social es el referente a la capacidad del sistema hospitalario para recibir a todos los enfermos de Covid-19 en esta fase de aumento exponencial de los contagios. Esta preocupación cobró forma ayer al conocerse que los institutos nacionales de Cardiología y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como el Hospital General Manuel Gea González y el Hospital General de México, están saturados con enfermos graves del coronavirus, por lo que no pueden recibir a más personas que requieran de una cama de terapia intensiva. Sin embargo, debe apuntarse que lo anterior da cuenta de casos puntuales, y no significa que exista una saturación en el sistema de salud pública, pues tanto en la Ciudad de México como a escala nacional otras instituciones se encuentran habilitadas para recibir a más pacientes.

Para evitar la temida saturación de los servicios médicos, no hay mejor camino que observar con disciplina todas las medidas pertinentes, en especial las tres fundamentales: aislarse o distanciarse tanto como sea posible; mantener una estricta higiene personal y del hogar, con énfasis en el continuo lavado de manos, y mantenerse informados sobre las indicaciones de las autoridades sanitarias. Por último, no está de más recordar el protocolo de actuación personal ante una sospecha de contagio: si se pertenece a un grupo de riesgo, se tienen dos síntomas de Covid-19 y aparece uno más, se debe acudir al hospital; si se tienen dificultad respiratoria, haya o no certeza de estar contagiado, se debe buscar asistencia médica de inmediato; si se tienen síntomas leves y no se pertenece a un grupo de riesgo, hay que quedarse en casa y guardar reposo.