El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, David Norquist, calificó el mensaje de Trump de importante advertencia a los iraníes , aunque no aclaró si se habían modificado los protocolos de combate en el Golfo.

Irán asegura que sus actividades aeroespaciales son pacíficas y cumplen con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organizaciones de Naciones Unidas.

En enero pasado un ataque con dron de Estados Unidos mató en Irak al general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds, que se ocupaba de las operaciones en el extranjero de los guardianes, lo que contribuyó a tensar aún más las relaciones Teherán-Washington.

Pompeo, por otra parte, afirmó que anexionar gran parte de Cisjordania al territorio israelí es una prerrogativa del nuevo gobierno de unidad israelí pactado esta semana entre el primer ministro, Benjamin Netayahu, y su oponente Benny Gantz. En cuanto a la anexión de Cisjordania, los israelíes finalmente tomarán esa decisión , indicó.

La anexión de las colonias israelíes y del Valle del Jordán fue propuesta en un plan de paz de Trump, rechazado por los palestinos debido a que niega toda posibilidad a un Estado palestino independiente, con Jerusalén este como capital.

En otro orden, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, John Hyten, afirmó ayer que el Pentágono no tiene indicios de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, esté incapacitado y haya perdido el control del ejército del país, o de sus armas nucleares.

Supongo que Kim todavía tiene pleno control de las fuerzas militares. No tengo razón para no suponerlo. Con base en la información de inteligencia, no tengo nada para confirmar o negar nada , indicó.

Las autoridades norcoreanas preparan desde finales de 2019 a Kim Yo-jong, hermana menor del líder, para que pueda sustituirlo en el cargo de jefe de la nación si es necesario, informó el periódico japonés Yomiuri Shimbun, que citó a fuentes sudcoreanas y estadunidenses.

Versiones de prensa afirman que desde enero pasado el líder norcoreano sufre graves enfermedades cardiacas y diabetes. El pasado 15 de abril se celebró el aniversario del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, abuelo del actual líder, quien estuvo ausente de la ceremonia, lo que medios de prensa atribuyeron a una supuesta cirugía.