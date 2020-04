Con la desaparición del ascenso y el descenso en el balompié nacional no sólo decenas de jugadores se quedarán sin empleo, sino también un gran número de directores técnicos, cuyas aspiraciones y sueños se verán truncados para siempre, pues aunque suene como una barbaridad, pareciera que para dirigir a un equipo de la Primera División hay que pagar el derecho de ser mexicano , señaló el entrenador Joel Tiburón Sánchez.

El también ex futbolista del club Guadalajara puso de ejemplo el proceso formativo de Alfonso Sosa, actual técnico del Necaxa y quien, dijo, destacó mucho en la Liga de Plata, donde dirigió y consiguió el ascenso con los Rayos, Leones Negros y Atlético de San Luis, y ahora está haciendo muy bien las cosas en la Primera División .

Otros casos que se deben resaltar son el de Rafael Puente hijo, quien consiguió el ascenso con Lobos BUAP y ahora dirige al Atlas, así como el de Bruno Marioni, quien después de comandar a Venados de Mérida logró estar en el banquillo de los Pumas. Creo que todos ellos, si no hubieran estado en la Liga de Plata, difícilmente hubieran podido llegar al máximo circuito .

Aunque reconoció que migrar al futbol sudamericano o centroamericano podría ser una opción, consideró que “esa alternativa es aún más complicada.

Si aquí no nos dan la oportunidad, muchos menos en otros países, y no se diga en Europa. ¿Cómo nos aceptarían en otras Ligas si ni siquiera podemos hacernos de un nombre en nuestra propia nación? Pero bueno, yo siempre he dicho que en vez de quejarnos hay que seguir preparándonos y tal vez algún día se abrirá una puerta .