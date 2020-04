Boicoteado por la FMF, el sindicato desafortunadamente fue desdeñado y dejó de operar en 2008, lamentó Huerta, quien decidió irse a vivir a Estados Unidos. No obstante, ha dado seguimiento a los agravios contra los futbolistas mexicanos, como el pacto de caballeros , la desaparición del Ascenso Mx, así como el caso del extinto Veracruz, que no le pagaba a sus integrantes y aún existe una demanda legal para saldar las deudas.

Después de la afrenta legal, el sindicato de Futbolistas Agremiados de México (FAM) nació en 2005, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) nos tuvo miedo, creyó que seríamos un organismo avasallador, aunque no lo éramos, y creó en paralelo la Comisión del Jugador.

El primer antecedente fue en 1970 y 30 años después un grupo encabezado por Huerta buscó formar otra asociación sindical. El ex jugador del Necaxa tuvo que lidiar con la corrupción pa-ra que se aprobará la creación de un organismo que defendiera los derechos de los jugadores.

La creación del sindicato es una necesidad imperiosa y no una invención ociosa. Ha habido muchos agravios laborales y se necesita un abogado colectivo, que hable por todas las divisiones profesionales, incluso la femenil, y no uno que sólo vea por un jugador, que establezca contratos colectivos y compromisos de los empleados para fortalecer las empresas, porque también se deben cuidar los intereses de los clubes , dijo Huerta.

Crear un sindicato de futbolistas hace casi 20 años fue un suplicio para José María Chema Huerta; sin embargo, aseveró que es un organismo necesario desde hace décadas en el balompié mexicano porque ha habido muchos atropellos . Lamentó que hasta ahora sólo exista la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), asociación civil dirigida por Álvaro Ortiz, quien ha llevado a los jugadores al matadero y les ha mentido al no explicarles el verdadero alcance jurídico de la entidad que preside.

Ha habido atropellos porque los han permitido , lamentó al destacar que la AMF sólo es la continuación de la Comisión del Jugador y sigue ligada a la FMF.

Lo de Álvaro Ortiz me parece una traición al futbol, porque él se ha prestado a guiar a los futbolistas hacia el matadero; esa es la realidad, la AMF sólo es una asociación civil y hace años ya hubo una con la Asociación de Futbolistas Profesionales. Desde hace tiempo el futbol mexicano necesita un doctor especialista, no un enfermero .

Señaló que existe un conflicto de interés con Álvaro Ortiz porque desde que estaba en la Comisión del Jugador nunca se despidió de ser empleado de la Federación, siguió con sus ideas, conteniendo todos los proyectos para que no trascendieran, no mete el pie en el acelerador para defender los derechos de los futbolistas. Ante todos los agravios que ha habido sólo ha sido un observador, únicamente recomienda abogados para que asesoren a los jugadores .

Pidió a los futbolistas dejar de tener miedo a un sindicato, al explicar que es una asociación para generar armonía y equilibrio . Destacó que no se trata tampoco de parar el futbol o hacer huelgas, sino de negociar para evitar litigios .

Aunque Huerta es realista y sabe que es complicado crear una asociación sindical en el balompié, aseguró que hoy el viento está en favor de los futbolistas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien busca erradicar la corrupción , por lo que enfrentarían menos obstáculos de los que él tuvo que sortear.

Deben aprovechar el momento que se vive en el país, ahora hay un marco para que se haga justicia en todos los sectores, como en el futbol .