Veinticinco estados tienen la pena de muerte en Estados Unidos, en tanto que tres tienen moratorias sobre la pena capital.

Mientras algunos estados contactados por The Associated Press, incluidos Alabama y Florida, no respondieron a las preguntas sobre la carta, otros, como Arkansas, Texas y Utah, se limitaron a responder principalmente que no tienen los medicamentos en cuestión. Tenesi no confirmó si tiene las sustancias e indicó que no tiene planes de administrar medicamentos a hospitales. Oklahoma dijo que no había recibido ninguna solicitud de tales medicamentos de los hospitales estatales.

Los estados pueden dudar en entregar sus medicamentos porque han tenido problemas para conseguirlos, pues muchas compañías farmacéuticas se oponen a su utilización en ejecuciones, dijo Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Hasta el martes, el número de casos confirmados de Covid-19 en Estados Unidos era de más de 788 mil, con al menos 42 mil 400 muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.