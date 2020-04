S

iempre he sido bastante inútil. Soy de esos que abren el cofre cuando se descompone el auto para mirar adentro, como si en realidad supiera distinguir el carburador del alternador. Y mientras me hago güey, me entrego todo a la esperanza de que alguien pase por ahí, alguien que entienda el cablerío ese y sepa arrancar de nuevo el coche. De hecho, la única receta que entiendo para arreglar cualquier aparato descompuesto es apagarlo y luego volverlo a encender. O sea, el famoso reset.

Me pregunto si un día no terminaremos por reconocer que todo esto de la pandemia no ha sido sino una intervención divina, orientada justamente a ponerle un reset al mundo. En una de esas, estoy más hecho en imitación a la imagen de divina de lo que yo he querido creer, y resulta que Dios tampoco entiende nada de mecánica, ni tiene idea de cómo arreglar un mundo tan complicado como el nuestro. Puede que Dios tampoco sepa distinguir entre una refinería y un molino de viento, y que se haya desesperado por no saber cómo enderezar nuestra sociedad, que claramente está descompuesta, y que por eso ideó la pandemia como una forma de ponerle el reset a todo esto.

¿Acaso el precio del petróleo en números negativos no significa de hecho que la economía se está extinguiendo? Si están regalando petróleo, eso significa que no se está consumiendo esa energía, y si no se está consumiendo, es porque todo está parado. Se apagó la economía, pues. ¡Estémonos en casa otro poco más y pintemos una marca roja en el dintel de nuestras puertas, para que el ángel de la muerte no visite nuestros hogares! ¡No salgamos de los refugios, sino en el instante en que algún enviado de Dios nos sepa conducir hacia la Tierra Prometida!

Está difícil narrar lo que sucede. Encontrarle algún orden. El contrapunto entre la quietud del encierro y el estruendo de todo lo que se cae alrededor es exagerado. Las imágenes de animales salvajes paseándose por nuestras ciudades –coyotes paseándose por las calles de San Francisco, delfines jugando en los canales de Venecia–, los cielos azules en la megalópolis, la hora del café y la hora del vino, la paz doméstica... Todo eso contrasta con nuestros temores: con el resquejabramiento de nuestras instituciones más sólidas.

Las grandes tiendas departamentales estadunidenses, por ejemplo, fueron un símbolo del progreso y la modernidad a lo largo del siglo XX; hoy están al borde de la extinción. Cierto que algunas de éllas, como JC Penney, Sears o Barneys, ya estaban quebrando aun antes de la pandemia, pero hoy no hay una sola tienda departamental que no se sienta ante un futuro incierto. Y así, varias otras instituciones robustas. Aerolíneas nacionales, compañías petroleras, cadenas hoteleras... Las grandes universidades europeas y estadunidenses están volviendo a pensar sus economías por la reducción en los números de estudiantes extranjeros –especialmente chinos– que estarán viajando menos ante la pandemia.