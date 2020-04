Cuestionaron también el modelo del programa Aprende en Casa, que desde esta semana estableció horarios específicos para que alumnos de prescolar –a quienes se les pide atender contenidos de 7 a 9 de la mañana, dos horas antes del inicio formal de sus clases presenciales–, primaria y secundaria sigan por televisión abierta programas educativos, los cuales, dijeron, no responden al contexto real de los alumnos .

Por su parte, docentes frente a grupo señalaron que la propia experiencia de la epidemia ha sido un proceso de aprendizaje muy relevante para niños y adolescentes que no podemos soslayar, por lo que más que buscar mecanismos de evaluación, debemos canalizar esfuerzos en cómo hacer que los alumnos procesen su angustia y temor, para sacar algo positivo .

Directores y profesores frente a grupo señalaron que con la ampliación del ciclo escolar 2019-2020 al 17 de julio y el programa Aprende en Casa, no se garantizan las condiciones para generar los aprendizajes clave de los alumnos. Es necesario elaborar una currícula que responda al contexto de emergencia, más que buscar mecanismos de evaluación, como las denominadas carpetas de experiencias .

También denunciaron que maestros, a quienes la SEP invitó a participar en estos programas, “al final decidimos no hacerlo debido a que se impuso un lapso de no más de 10 minutos para abordar un tema y de último momento se hizo obligatorio usar los videos de Las aventuras de Sabelotodo, cuando muchos elaboramos nuestro propio material de apoyo, lo que consideramos no fue una decisión pedagógica”.

En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó su apoyo al gobierno federal para impulsar las clases en línea y por televisión; incluso informó que puso a su disposición 247 espacios para ser habilitados como hospitales emergentes.

Respecto al ingreso a bachillerato, el vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Javier Olmedo, señaló que hasta el momento no se prevé cambiar las fechas de aplicación del proceso de selección –establecidas para el 20 y 21 de junio–, al que podrían acudir hasta 300 mil adolescentes. Además, descartó que se pueda modificar el contenido de las pruebas del concurso de asignación, debido a que los materiales ya se imprimieron.