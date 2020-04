No sólo en términos de acceso a Internet, sino a otros insumos tecnológicos hay carencias en los hogares; 55.7 por ciento no cuenta con una computadora, en los de ingresos bajos esta proporción sube a 83.6 por ciento. La falta de televisor en los estratos socioeconómicos bajos alcanza a 17 por ciento.

Con radio cuentan sólo 53.9 por ciento de los hogares. Energía eléctrica falta en 0.5 por ciento de los hogares, alrededor de 357 mil, según información reportada en febrero.

En general, la falta de recursos económicos constituye la primera causa de por qué las familias no cuentan con equipos que tengan acceso a Internet (50 por ciento de la población); le sigue como causa que no les interesa o no lo necesitan (24.4 por ciento) y en 15.9 por ciento porque no existe el servicio en su comunidad.

Antes de la pandemia, la SCT reportó que 531 cabeceras municipales están fuera de zonas a las que llegan telecomunicaciones, con una población de 580 mil habitantes, la mayoría en Chiapas y Oaxaca, estados cercados por la pobreza.