Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. 10

Tras ser declarada la fase tres de la contingencia sanitaria por el Covid-19, los partidos de oposición exhortaron a dotar al personal médico de equipo para protegerse, porque todavía hay quienes no cuentan con el material necesario para evitar contagios.

El senador Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano, dijo que se envió sin armas a doctores y enfermeras a una batalla que será larga y difícil. Las omisiones ponen en riesgo a estos trabajadores, enfatizó.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, consideró que el Consejo de Salubridad no ha jugado el rol debido en este momento, pese a que es la máxima autoridad en materia de salud, pues dicha instancia no se ha reunido con la frecuencia necesaria y no se ha escuchado la pluralidad de todas las voces que tienen capacidad científica, tecnológica y de atención.