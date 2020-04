El director ejecutivo del PAM, David Beasley, dijo durante un debate virtual del Consejo de Seguridad de la ONU que unos 821 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches en el mundo: padecen hambre crónica.

La pandemia alcanzó ayer un saldo de 176 mil 926 muertos, 2 millones 560 mil 504 contagiados y 679 mil 793 recuperados en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Unas 25 mil personas más han muerto por Covid-19 en el último mes que los que se reportan oficialmente, de acuerdo con una revisión de los datos de mortalidad en 11 países realizada por The New York Times.

En el mes reciente hubo un fuerte incremento en el número de fallecimientos en España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Turquía, encontró The New York Times, que estima que el exceso se debe a los enfermos que no fueron reportados porque no murieron en un hospital.

En España hubo un aumento de 66 por ciento en el número de muertos, lo que significaría 19 mil 700, unos 7 mil 500 más de los reportados oficialmente.

Por su parte, los ministros de Agricultura del G20 emitieron ayer una declaración en la que se comprometieron a garantizar un aprovisionamiento de alimentos para el mundo, en cantidad suficiente y a precios razonables .

La mitad de todos los alumnos en el mundo, unos 826 millones, carecen de acceso a una computadora en su domicilio , recordó la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en momentos en que se favorece la enseñanza a distancia en muchos países para frenar al Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que retirar demasiado pronto las restricciones contra el coronavirus podría provocar un rebrote de la enfermedad, y reiteró que toda la evidencia disponible sugiere que el Covid-19 se originó en murciélagos en China continental a finales del año pasado y no fue manipulado ni desarrollado en un laboratorio.

Las restricciones de salida impuestas por Austria para contener el coronavirus se relajarán y todas las tiendas podrán reabrir a partir del primero de mayo, anunció el canciller Sebastian Kurz.

Mientras, las escuelas primarias y guarderías en Holanda reabrirán el 11 de mayo, declaró el primer ministro, Mark Rutte.