Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. 4

Debido a que el país entró en una etapa de ascenso rápido de contagios de Covid-19, el Consejo Nacional de Salubridad acordó comenzar la fase tres de la contingencia por la epidemia de este coronavirus, anunció ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Explicó que la fase tres se decretó no sólo por el número de casos confirmados, sino por la dinámica de transmisión, la cual registra un incremento exponencial , por lo que se prevé que habrá varias semanas de mayor intensidad de contagios y personas hospitalizadas.

La fase tres implica extender la jornada nacional de sana distancia, como se anticipó, hasta el 30 de mayo, mientras a las autoridades estatales les compete, en el marco de sus atribuciones, hacer valer el cumplimiento de dicha medida con el fin de reducir la movilidad, y utilizar los mecanismos que les correspondan , así como distintas modalidades administrativas o recursos adicionales para hacerlo efectivo, sin afectar los derechos humanos.

Hoy queremos dar por iniciada la fase tres de la epidemia de Covid, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que éstos sean los mínimos posibles , indicó el funcionario federal durante la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al explicar que el acmé o pico de la epidemia se prevé entre el 8 y el 10 de mayo, López-Gatell dejó en claro que, aunque las restricciones de movilidad concluyan a partir del 1º de junio, los contagios seguirán posteriormente pero con menor intensidad, por lo cual insistió en que es necesario mantener la sana distancia.

Vienen, como también ya lo ha señalado el Presidente, momentos difíciles. No quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables , apuntó López-Gatell.

Aunque uno de los mecanismos para restringir la movilidad es frenar las actividades públicas y privadas, así como las laborales no esenciales, la forma de lograrlo es por convencimiento , sin actuar de forma autoritaria, agregó el presidente López Obrador.

Llamó a que en las distintas entidades del país “nos ajustemos todos a ese ordenamiento o a lo que ellos decidan, el Consejo General de Salubridad… y que se procure no actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán autoritario, hasta nos proponían toques de queda y militarizar al país, y eso no funciona”.

Si bien no se proyecta aplicar sanciones a las empresas que se han negado a frenar labores, a pesar de que no están dentro de las actividades esenciales, anunció que los lunes comenzará a presentar el quién es quién de las compañías que no han acatado las medidas sanitarias, lo cual consideró que podría ser más eficaz que aplicar sanciones.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que la resolución aprobada el lunes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a propuesta de México, con el propósito de garantizar el acceso a medicamentos y vacunas a todos los países, es la iniciativa mexicana más votada en la historia por los integrantes de esa organización. En esta ocasión fue avalada por 93 por ciento de las 179 naciones que la integran.

Además, explicó que el convenio firmado con hospitales privados que entrará en vigor mañana y se mantendrá durante un mes, será coordinado por la Fundación Mexicana para la Salud.