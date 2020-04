▲ DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS PARA COVID-19. Trabajadores del hospital Tacuba del Issste se manifestaron ayer en demanda de equipo de protección, ya que ahí atienden a enfermos de Covid-19 y aseguran que no cuentan con un área de aislamiento. El instituto afirmó que hay insumos para el personal que está en contacto con esos pacientes, como recomienda la OMS. Foto Alfredo Domínguez

l diferendo entre Javier Alatorre (Televisión Azteca-Ricardo Salinas Pliego) y Hugo López Gatell (gobierno federal-Andrés Manuel López Obrador) parecería haberse disuelto hasta quedar como una mera escaramuza.

A pesar de que la titular de la Secretaría de Gobernación (Florería Bucareli), Olga Sánchez Cordero (notaria pública con licencia, senadora con licencia, ministra en retiro de la Suprema Corte), quiso mostrarse relativamente amenazante, al apercibir al conductor del noticiero Hechos para que se manifestara públicamente en alineamiento con las políticas sanitarias federales, por segunda ocasión doña Olga debió sosegar sus ánimos regulatorios en estos terrenos (ya había sucedido respecto al Diario de Chihuahua y el de Ciudad Juárez, que habían publicado fotografías de muertos por Covid-19 en otro país como si fueran pruebas de que habían sucedido en esta entidad norteña), pues el Presidente de la República recomendó que no se avanzara en esos procedimientos administrativos que podrían haber llegado a niveles sancionatorios.

Ha de suponerse en Palacio Nacional y en el Palacio de Covián (sede, éste, de la Segob) que el revuelo causado por el mencionado conductor televisivo Alatorre, al llamar abiertamente a no hacerle caso al subsecretario de Salud, López-Gatell, quedó subsanado con una entrevista que en Televisión Azteca se transmitió la noche de este lunes, con el mismo conductor que el viernes había tachado de irrelevante al vocero sanitario y que, al arranque de la siguiente semana, hubo de darle relevancia y hacerle caso.