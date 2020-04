El presidente Trump no deja de hacer campaña para su relección. Ahora se le ocurrió suspender la migración de extranjeros –mexicanos incluidos– por 60 días. Esto tendrá efectos negativos para los solicitantes de green cards y permisos de residencia permanente. El pretexto es que no le quiten el trabajo a ciudadanos estadunidenses. No veo cómo un ejecutivo de una compañía de Silicon Valley, que ahora está cobrando el seguro de desempleo, vaya a querer hacer el aseo en alguno de los hospitales del vecindario. Además, tendría que reportar que halló trabajo y perdería el seguro. Otra misión imposible para el canciller Ebrard.

No tiene precedente en la historia del país un plan de salvamento de esa magnitud, en el que se suman los recursos del banco central a los del gobierno de la República. Nótese que no será necesario pedir dinero prestado a instituciones internacionales, como ha ocurrido en el pasado. En el Fobaproa de Zedillo el primer paso fue un financiamiento de 50 mil millones de dólares que otorgaron el presidente Clinton e instituciones internacionales. Y sin tocar un solo dólar de las reservas internacionales que siguen creciendo en medio de la tormenta. (Gráfica)

Estamos pasando tiempos muy difíciles. Tengo 68 años, cuatro hijos de los cuales estoy muy orgulloso, pero una de mis hijas me enorgullece más en estos momentos críticos que estamos viviendo como mexicanos y seres humanos. Ella es médico por la UNAM; desde su trinchera lucha día a día contra el Covid-19. Afortunadamente, la región que le corresponde no ha reportado enfermos por coronavirus Mi carta es para solicitar al ex presidente Calderón que deje de intervenir, opinar y criticar la forma como el gobierno actual enfrenta la pandemia. En 2011, mi hija hizo sus prácticas en el Rubén Leñero, esa etapa de su formación como médico la recuerda con mucho orgullo y satisfacción, ¿sabe por qué? Sucedía lo que usted critica tan ácidamente: no tenían insumos y a pesar de no contar con una remuneración, ella y sus compañeros compraban y llevaban el material necesario para poder atender a los pacientes que les tocaba. Señor Calderón: usted tuvo su oportunidad de manejar el país y lamentablemente lo hizo, no mal, sino pésimamente, dejó un país destruido económicamente y bañado en sangre, sangre de mucha gente inocente; olvide por un momento su ambición de dictador y dejen (usted, chayoteros, delincuentes de cuello blanco y malos mexicanos) trabajar al actual gobierno, la historia juzgará a la 4T, esa misma historia que ya dictaminó que su gobierno fue uno de los más corruptos y usted, el peor presidente que México ha tenido.

Homero Hernández /Tizayuca (verificado por teléfono)

