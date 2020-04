Del Mazo dijo que se multará a empresas que se dediquen a actividades no esenciales y no dejen de operar. Lo mismo ocurrirá con los comercios que vendan productos que no sean alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad.

Indicó que con apoyo de los 125 ayuntamientos se inspeccionará que no haya comercios no indispensables abiertos. Insistió en la necesidad de restringir todas las actividades no esenciales y ser estrictos en el aislamiento domiciliario, pues de otra manera no se podrá enfrentar con éxito esta pandemia.