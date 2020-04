Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. 30

Mexicali, BC., Tenemos más muertos por homicidio que por Covid-19 , dijo el gobernador morenista Jaime Bonilla al comentar el reporte de la Secretaría de Salud de Baja California, que calculó en 2.2 la cifra de muertos al día a causa del coronavirus, en promedio, desde que se declaró la pandemia.

Minutos antes, el mandatario dio a conocer siete homicidios dolosos cometidos el lunes en la entidad, presuntamente por el crimen organizado, la mayoría en Tijuana.

“La enfermedad es peligrosa, sí, pero si nos cuidamos no va a pasar nada, no hay que paniquearnos. Soy realista, no optimista ni pesimista. Hay que hacerle frente con las reglas que están trazando (las autoridades federales)”, sostuvo Bonilla.