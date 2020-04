Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. a12

Con una temporada competitiva desde 2018 sin parar, la esgrimista Natalia Botello tuvo que poner un freno debido al coronavirus, lo cual nos vino bien, porque ya estaba agotada , dijo su entrenador Alain Tandron, quien dirige a la tijuanense y al grupo que tiene a su cargo por medio de videos y aplicaciones mientras dure la contingencia. No descarta que la sablista, de 17 años de edad, medallista olímpica juvenil y mundial continúe buscando la clasificación a Tokio, porque su proyección está para la cita de París 2024; lo importante es que dure, aquí no es de agarrar a un deportista y exprimirlo, porque talentos como ella no se encuentran todos los días .

Botello venía con una elevada carga de trabajo compitiendo en campeonatos mundiales juveniles y mayores en una curva ascendente, pero estaba atosigada y ahora se encuentra con su familia recuperando ese extra que necesita .

Tandron considera que la pandemia los agarró justo cuando la selección femenil y varonil realizaba un campamento en Bélgica previo al Mundial de Cadetes y Juveniles, el mes pasado, tuvieron que regresar a México, donde se les informó que el Centro de Alto Rendimiento en Baja California estaba cerrado ante la contingencia.