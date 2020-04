Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. a11

Madrid. Romelu Lukaku, jugador del Inter de Milán, aseguró que la mayor parte de la plantilla presentó síntomas de coronavirus tras las vacaciones de Navidad y que todos tosían y tenían fiebre . Además confesó que incluso el central eslovaco Milan Skriniar estuvo a punto de desmayarse en un partido de la Serie A ante el Cagliari, el pasado 26 de enero.

Tuvimos una semana libre en diciembre. Volvimos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos, no es una broma. Jugamos en casa contra el Cagliari y después de 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya , reveló en un directo en Instagram con la presentadora belga Kat Kerkhofs, esposa del jugador del Nápoles, Dries Mertens.