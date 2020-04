Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de abril de 2020, p. a10

A Víctor Manuel Vucetich, técnico del Querétaro, no le gusta que se elimine la Liga de Ascenso, advierte que puede haber consecuencias que aún no alcanzamos a vislumbrar, pero van a ir surgiendo . Enfatiza: urge buscar el equilibrio entre el negocio y el aspecto deportivo que tanto se ha descuidado, porque desde hace tiempo sólo se privilegia al dinero .

Ansioso por volver a las canchas, señala: “Tiene razón Maradona: el balón no se mancha, el futbol sigue siendo el mismo, quien se equivoca es la Federación (Mexicana de Futbol), pierde credibilidad, fallamos los humanos.

“El futbol es pasión, belleza, plasticidad, arte, ver la alegría de la gente… Esa es la esencia, luego llegan los dirigentes y lo distorsionan todo. La situación está desnivelada, hay muchas cosas que se deben analizar muy bien”, insiste el ex timonel del tricolor.

Al estratega de los Gallos Blancos le gusta el mote de Rey Midas, acuñado en un largo camino por los banquillos que ya dura tres décadas. Ha habido de todo, también muchas derrotas ; sin embargo, recuerda que la historia comenzó justo con sus logros en el ascenso, cuando subió al máximo circuito a Potros Neza y al León en las campañas 1988-89 y 1989-90.