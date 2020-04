De la Redacción

Miércoles 22 de abril de 2020

Mientras Javier Vasco Aguirre señaló que desaparecer la Liga de Ascenso genera una mala imagen a escala internacional del futbol mexicano y acusó que la medida obedece a intereses de quienes meten billete , el sindicato de futbolistas argentinos indicó que tanto la FIFA como la Concacaf deben tomar cartas en el asunto.

El ex técnico del Tri en los mundiales de Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010, quien en el pasado ya había criticado la postura de quitar temporalmente el descenso, dijo que la única motivación de jugar en la división de ascenso es subir.

No es por dinero, es ser campeón para ascender. Imagínate Alebrijes y su medio título, o los que estaban agotando su carrera en la división, o los entrenadores, porque no cabemos todos (en el máximo circuito), entonces la Primera A era una buena salida , abundó Aguirre.

Necesitas un estímulo

En entrevista con Imagen Tv, el Vasco deploró: “Es un fuerte golpe, más allá de la gente que se va al desempleo, es una Liga muy cerrada y puede fomentar la mediocridad, porque no pasa nada y no se vale; necesitas un estímulo y no va a ser fácil asimilarlo. Yo sí creo que no es una buena decisión, no tiene por qué serla.

Pienso que son intereses, son los que meten billete y el negocio es de ellos, pero no se vale. La tristeza que me da a mí es el Atlante, jugué ahí y que se va a la basura por terceros. Hay que ser consciente de que la aspiración de los federativos mexicanos es adherirse a la liga estadunidense , puntualizó: