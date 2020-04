Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 21 de abril de 2020, p. 12

Ante las exigencias de los gobernadores para que se otorguen mayores recursos con el fin de enfrentar la epidemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que se haga un ajuste a los presupuestos y la mejor recomendación es que se aplique la política de austeridad republicana bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre .

El mandatario anunció que a nivel federal habrá otra vuelta de tuerca al gasto, pero no se apelará al endeudamiento del país y ratificó que su gobierno rechaza los ofrecimientos de los organismos internacionales de líneas crediticias porque se conoce lo que han implicado estas recetas neoliberales.

“Argentina entró en crisis hace poco y siguió la receta de los organismos financieros internacionales; pobre Argentina, acabaron con su economía. Vamos a salir con nuestra propia estrategia. Se burlan, dicen que no vamos a poder. Como decía un maestro: ‘Si es difícil, lo lograremos; si es imposible, lo vamos a intentar’.

López Obrador admitió que ha habido presiones para endeudarse, “pero ahí les falla el cálculo, porque pensaron que era lo mismo de antes. ‘No va a aguantar una campaña, lo vamos a someter’. No saben que yo me quiebro, pero no me doblo. Pero antes así era: ‘Vamos a ablandarlo, vamos a someterlo, vamos a meterlo al aro, no va a aguantar’”.