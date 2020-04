Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 21 de abril de 2020

La epidemia por Covid-19 visibiliza los roles y estereotipos de género que pueden afectar de manera severa la vida de las personas. En el caso de los hombres, en algunos persiste la idea de creerse invulnerables , lo que provoca que eviten la búsqueda de asistencia sanitaria y presenten conductas de riesgo, según la organización Género y Desarrollo (Gendes).

Ricardo Ayllón González, coordinador del programa de metodología de Gendes, señaló que en México y otros países se ha observado que algunos hombres no se están cuidando tanto para evitar contagios del nuevo coronavirus.

No usan el cubrebocas porque consideran que, por alguna razón, el virus no va a llegar con ellos. Entonces, salen de casa y hacen otras actividades. La concepción tradicional de ser hombres está relacionada con esta idea de invulnerabilidad, de verdad nos creemos a veces Supermán, que no nos va a pasar nada , dijo en entrevista.

Romper con las tradiciones

Para diversas instituciones como ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la coyuntura actual puede ser un área de oportunidad para romper con los mandatos tradicionales y fomentar nuevas masculinidades. La esperanza de vida de las mujeres es de cinco años más que la de los hombres y según han documentado institutos de salud y organizaciones, entre otras razones, también se relaciona con la falta de una cultura del cuidado de su salud.