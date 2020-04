Ello se debe, subrayó el perredista, porque no hay una restricción mayor, por eso nosotros pedimos una ley de emergencia, que establezca las directrices que se deben tomar en todo el territorio nacional, porque hoy los estados están tomando iniciativas particulares .

Osorio Chong sostuvo que no se puede seguir perdiendo un solo día. No pueden seguir pasando los días sin tener una estrategia integral, en la que no escuchemos por un lado que un gobernador declara que todo estará ya restringido, como el de Jalisco, a quien yo le aplaudo, y otros, que ni siquiera han pasado, digamos formalmente, a la fase 2 porque no hay tantos casos. No puede ser diferente. En prácticamente todo el mudo, por país, han tomado una estrategia general, global, Creo que nosotros somos de los pocos que no lo han hecho .