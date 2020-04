Rosa Elvira Vargas

Martes 21 de abril de 2020

Cruce fronterizo donde se realiza casi 40 por ciento del comercio entre México y Estados Unidos y con alrededor de 400 mil habitantes, Nuevo Laredo representa un punto de riesgo extremo ante la pandemia del coronavirus, asegura personal médico de esa ciudad tamaulipeca, y apremia por el reforzamiento de equipos médicos, infraestructura y protocolos sanitarios, “antes de llegar a un nivel de casos incontrolable.

Lo más terrible es que en todo este tiempo no ha podido establecerse un control para la atención de los casos. Se ha dado de alta voluntaria a pacientes positivos en fin de semana y sin ningún rigor. Y a eso se suma que aquí no existen laboratorios para hacer pruebas. Todo tiene que enviarse a Reynosa, a Tampico e incluso a la Ciudad de México. Incluso las clínicas privadas no tienen licencia para realizarlas, y las respuestas tardan más de cinco días en llegar .