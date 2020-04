Wendoly señaló que desde que internaron a su padre, el martes pasado, se ha dado cuenta de que en este hospital no se tiene una buena organización . Indicó que los familiares de los pacientes no son informados sobre la salud de sus seres queridos. El sábado estuvimos desde las siete de la mañana pidiendo informes, nos dijeron que los darían a las cinco, pero no sucedió .

Pero no alcanzaron las camas y fue hasta hoy (lunes) que lo subieron, permaneció ahí muy cerca de los enfermos con Covid , platicó en entrevista la joven. Indicó que al igual que él, dos pacientes más tampoco fueron cambiados de forma inmediata.

Jorge David, quien desde hace cuatro días tiene internada por neumonía a su esposa, también acusó que no sabe cuál es el estado de salud de ella ni cómo la están atendiendo. No nos permiten entrar a verla y tampoco nos dicen nada . Además, dijo, no salen los médicos que atienden, a veces sale una enfermera, nada más .

En el Hospital General de Zona 1-A Los Venados del IMSS, enfermeras, médicos, camilleros y auxiliares se manifestaron debido a la falta de insumos para atender a pacientes con Covid-19. Como parte de la protesta bloquearon la avenida Municipio Libre esquina con Vértiz.

Lizbeth Magaly, enfermera auxiliar, expuso que no cuentan con el equipo de protección necesario. Ahorita se está agravando la situación en el hospital, ya no caben los pacientes. Los ventiladores ya no son suficientes. Los enfermos están divididos por una cortina de hule de un lado los que tienen Covid-19 y del otro los sospechosos , manifestó.

Ante la protesta, los manifestantes fueron recibidos por directivos del hospital quienes les aseguraron que contaban con los insumos necesarios.