E

xceso de oferta en el mercado petrolero mundial, almacenes internacionales repletos de combustible, caprichosa jugada (7 de marzo) de Arabia Saudita de bajar (20 por ciento) sus precios para abril e incrementar (a 11 millones de barriles por día; el acuerdo OPEP+ fue tardío) su producción de crudo y desplome del consumo de hidrocarburos por la caída económica y el efecto del Covid-19 confluyeron, en un periodo muy corto, para que la tormenta perfecta se concretara.

Ayer, los precios futuros del crudo estadunidense cerraron en negativo por primera vez en la historia, pues se acabó el espacio de almacenamiento, lo que desalentó a los compradores. La demanda física de crudo ha desaparecido creando un exceso de oferta mundial, pues miles de millones de personas se quedan en casa para frenar la propagación del Covid-19. Según el reporte de Reuters, el contrato de West Texas Intermediate (WTI), uno de los crudos marcadores en el mercado internacional) para mayo en Estados Unidos cerró en -37.63 dólares (léase: ¡cifra negativa!) por barril .

Sin embargo, el Brent del Mar del Norte –otro de los marcadores internacionales– se mantiene por encima de 25 dólares por barril, lo que implica que la cotización negativa del WTI no es reflejo del precio del petróleo sino de un contrato no deseado con entrega en mayo, donde no hay capacidad de almacenamiento ( La Jornada, Israel Rodríguez).

A los especuladores se les pasó la mano, y en la histeria nadie quiere mantener o comprometer compras futuras de petróleo – gringo, en particular–,cuando menos no para mayo, y en consecuencia se registra el estrepitoso desplome de precios, de la mano de la caída internacional del consumo y la incertidumbre por el declinante comportamiento económico global tras el estallido de la pandemia.