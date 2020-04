Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de abril de 2020, p. 28

Acapulco, Gro., Artesanas indígenas y comerciantes de La Quebrada, mimos integrantes de la Unión de Payasos de Acapulco (UPA) y transportistas se manifestaron este lunes en el puerto de Acapulco para exigir a las autoridades locales apoyos económicos ante la crisis económica que se vive a causa de la pandemia de Covid-19.

Durante la protesta, vendedoras de la plazoleta de La Quebrada pidieron a funcionarios municipales que abran las playas para que regrese el turismo, pues no tienen ingresos y las despensas no son suficientes para subsistir.

Comerciantes de Acapulco, muchos de ellos indígenas, bloquearon alrededor de dos horas la avenida Costera. Mientras, mujeres criticaron que funcionarios municipales las atiendan con mascarillas, porque esconden el rostro .

Agustina de la Cruz, vendedora que cargaba un bebé, dijo que no hay dinero y necesita comprar leche y jabón para su niño. La presidenta (municipal Adela Román, de Morena) no ha dado la cara. No es justo que cuando son las votaciones anden de casa en casa. Tenemos niños y familia que mantener. ¿Con qué voy a comprar las tortillas? ¿Con qué se van a cocer los frijoles?

Insisten en reabrir playas