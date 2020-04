Por ello, Murat Hinojosa indicó que se tomó la determinación de que a partir del 20 de abril todas las personas que utilicen el transporte público o acudan a espacios públicos deberán utilizar forzosamente cubrebocas y hacer lo posible por evitar más contagios; no obstante, no dio a conocer las sanciones a las que se harán acreedores los ciudadanos que no acaten la medida.

Agregó que se ordenó a las secretarías de Salud y de Seguridad Pública estatal reforzar las operaciones de proximidad para invitar a la población a que se retire de los espacios públicos y reforzar la información sobre la campaña Quédate en Casa.